شكرا لقرائتكم خبر 5.7 ملايين رسالة الكترونية لتوعية الزوار والمعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة 5.7 ملايين رسالة توعوية وإرشادية من خلال الشاشات الالكترونية بمصليات المنطقة المركزية؛ لتوعية ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار بأكثر من عشر لغات، حيث استفاد منها مليونا شخص منذ بدء موسم العمرة للعالم الحالي 1445هـ.

ويتضمن محتوى الرسائل إيضاح مناسك العمرة وفق الكتاب والسنة، والتوعية والالتزام بالأنظمة والقوانين التي وضعتها الدولة من أجل أمن وسلامة ضيوف بيت الله تسهيلا على ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وتحقيقا لتطلعات ورؤى قيادتنا الحكيمة.

من جهتهم أشاد عدد من المعتمرين والزوار بالجهود الكبيرة التي تقدمها قيادة المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر العلم الصحيح وإسهاماتها في توعية وإرشاد المعتمرين من خلال التقنية الحديثة والإعلام الجديد، سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء.