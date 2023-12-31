«الهدا» ركيزة أساسية للنموذج السياحي الطبيعي

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ويعد المركز بيئة فريدة وركيزة أساسية للنموذج السياحي الطبيعي؛ ومنتجعا سياحيا جميلا يكتظ بمرتاديه، وملاذا رائعا للباحثين عن الهدوء والراحة والاستجمام وسط شلالات مياهه العذبة المنحدرة من الصخور الصماء، والغابات الكثيفة بأشجار العرعر التي تنمو في ربوعه.
ويجد مركز الهدا لنفسه حضورا متصدرا من بين أهم المناطق الثرية في محافظة الطائف، بسبب امتداده الواسع ومساحته وتفرعاته المتعددة.
مزايا مركز الهدا:
- تكاثر وفير لمختلف الحيوانات من الثدييات.
- أنواع عدة من الطيور.
- تنوع أحيائي للأشجار.
- انسجام تكويني للجبال الراسيات.
- عدد من المواقع السياحية والتاريخية.
- تواجد للكهوف والمغارات الطبيعية.
- الفنادق والمنتجعات والمجمعات السكنية.
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