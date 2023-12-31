«الهدا» ركيزة أساسية للنموذج السياحي الطبيعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتميز مركز الهدا في محافظة الطائف بتضاريسه الطبيعية والجبلية الخضراء؛ مما يجعله وجهة ممتعة وشيقة لمحبي السياحة والمغامرة والرياضة؛ حيث تقف فيه الجبال شامخة بقساوتها مشكلة لوحة جمالية، يتجاذب في ثناياها الضباب والسحاب، ومقصدا سياحيا تشد الرحال لزيارته ومشاهدة روعته، لما يضمه من مناظر وتنوع حيوي، وبرودة ممتعة للأجواء على مدار العام، إضافة إلى كونه متنفسا للكثير من السياح من داخل المملكة وخارجها، وخاصة في الفترة التي تعقب أرضه هطول الأمطار والأيام الموسمية.

ويعد المركز بيئة فريدة وركيزة أساسية للنموذج السياحي الطبيعي؛ ومنتجعا سياحيا جميلا يكتظ بمرتاديه، وملاذا رائعا للباحثين عن الهدوء والراحة والاستجمام وسط شلالات مياهه العذبة المنحدرة من الصخور الصماء، والغابات الكثيفة بأشجار العرعر التي تنمو في ربوعه.

ويجد مركز الهدا لنفسه حضورا متصدرا من بين أهم المناطق الثرية في محافظة الطائف، بسبب امتداده الواسع ومساحته وتفرعاته المتعددة.

مزايا مركز الهدا: