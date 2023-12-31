شكرا لقرائتكم خبر مصحف كامل في 30 ورقة لزوار معرض «جسور» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشارك مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدنية المنورة بركن خاص يعرض مصحفا كاملا من 30 ورقة، كتب كل حزبين منه في ورقة واحدة، ويرجع تاريخ نسخه إلى القرن الثالث عشر الهجري.
مما يذكر أن المعرض انطلق في 13 من شهر ديسمبر الجاري واختتم أمس ويهدف إلى تمكين الزوار من الاستمتاع بمشاهدة العروض المرئية، والتفاعل مع المحتوى التقني، واستخدام الوسائل والتقنيات الالكترونية الحديثة واطلاعهم على الجهود التي تقوم بها المملكة في خدمة القرآن الكريم، وخدمة ضيوف الرحمن القادمين للحرمين الشريفين.
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