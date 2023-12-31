السعوديات العاطلات أكثر إقبالا على الأعمال التجارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما كانت السعوديات العاطلات الأكثر إقبالا على الأعمال التجارية، أظهرت إحصاءات الربع الثالث من 2023 لسوق العمل السعودي أن 84.8 % من المتعطلين عن العمل يعتمدون على سؤال الأصدقاء والأقارب عن فرص عمل كأسلوب للبحث عن عمل.

فيما اعتمد 73.4 % من المتعطلين عن العمل على التقديم المباشر لدى أصحاب العمل في الجهات الحكومية والخاصة، و61.5 % اعتمدوا على استخدام المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات للبحث عن عمل.

وكانت أقل الأساليب اعتمادا هي التقدم للحصول على تمويل لبدء عمل تجاري جديد بنسبة 5.2 % أو التجهيز لبدء عمل تجاري جديد بنسبة 4.2 % ، مع ملاحظة أن السعوديات المتعطلات عن العمل أكثر إقبالا على بدء عمل تجاري من السعوديين.