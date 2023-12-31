هيئة الشورى تستعرض موضوعات وتقارير مدرجة على جدول الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت الهيئة العامة لمجلس الشورى، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، خلال اجتماعها الأول من السنة الرابعة للدورة الثامنة للمجلس موضوعات مدرجة على جدول أعمالها الذي شمل كثيرا من التقارير.

وفي بداية الاجتماع أعرب آل الشيخ عن سعادة المجلس بتشريف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، واعتزاز المجلس بالاستماع إليه بإلقاء الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة للمجلس، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

مؤكدا أن الخطاب الملكي السنوي يُعد خارطة لأعمال المجلس في سنته الشورية تحقيقا لأداء دوره الرقابي والتشريعي، ودوره الهام في الدبلوماسية البرلمانية.

كما قدم الشكر لمسؤولي المجلس وأعضائه ومنسوبيه، على جهودهم خلال السنة الشورية الثالثة من دورته الثامنة، منوها معاليه بجهود الأمانة العامة للمجلس بقيادة الأمين العام محمد المطيري في عملهم المميز لإنجاز الأعمال، وما أنيط بالمجلس من مهام في أوقات قياسية.

بعد ذلك، شرعت الهيئة في استعراض جدول أعمالها بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، إذ وافقت على إحالة عدد من الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع إلى المجلس خلال الفترة المقبلة، منها مذكرات تفاهم وتعاون، ومقترحات وفق المادة 23 من نظام المجلس.