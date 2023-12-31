شكرا لقرائتكم خبر 438 آلية للتعامل مع الحالة المطرية بالقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نجحت في التعامل مع الحالة المطرية وإزاحة البرد في وقت قياسي وفق خطة لاحتواء آثار الأمطار من خلال متابعة الأرصاد والتوقعات بالحالة المطرية وذلك خلال استخدام 438 من المعدات والآليات، وتم معالجة 124 موقعا في بريدة وتم إقفال 99 بلاغا استقبلتها الأمانة.
وبينت أن 625 من الكوادر البشرية بالميدان تباشر الحالات المطرية في بريدة وعملت على إزالة المياه من الشوارع والطرق الرئيسة والفرعية وشوارع الأحياء والمتابعة المستمرة لقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول وعبارات التصريف وإزالة المخلفات التي تجرفها المياه لها طوال الحالة المطرية؛ لتعزيز انسيابية المياه وعدم حدوث نقاط للتجمع.
كانت هذه تفاصيل خبر 438 آلية للتعامل مع الحالة المطرية بالقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.