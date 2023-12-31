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438 آلية للتعامل مع الحالة المطرية بالقصيم

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- بواسطة أيمن الوشواش - باشرت أمانة القصيم الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة، حيث عملت الفرق مدعومة بالآليات والعمالة المختصة على إزاحة البرد الذي تساقط بشكل كبير وكثيف على الأحياء بمدينة بريدة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نجحت في التعامل مع الحالة المطرية وإزاحة البرد في وقت قياسي وفق خطة لاحتواء آثار الأمطار من خلال متابعة الأرصاد والتوقعات بالحالة المطرية وذلك خلال استخدام 438 من المعدات والآليات، وتم معالجة 124 موقعا في بريدة وتم إقفال 99 بلاغا استقبلتها الأمانة.

وبينت أن 625 من الكوادر البشرية بالميدان تباشر الحالات المطرية في بريدة وعملت على إزالة المياه من الشوارع والطرق الرئيسة والفرعية وشوارع الأحياء والمتابعة المستمرة لقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول وعبارات التصريف وإزالة المخلفات التي تجرفها المياه لها طوال الحالة المطرية؛ لتعزيز انسيابية المياه وعدم حدوث نقاط للتجمع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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