شكرا لقرائتكم خبر 438 آلية للتعامل مع الحالة المطرية بالقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت أمانة القصيم الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة، حيث عملت الفرق مدعومة بالآليات والعمالة المختصة على إزاحة البرد الذي تساقط بشكل كبير وكثيف على الأحياء بمدينة بريدة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نجحت في التعامل مع الحالة المطرية وإزاحة البرد في وقت قياسي وفق خطة لاحتواء آثار الأمطار من خلال متابعة الأرصاد والتوقعات بالحالة المطرية وذلك خلال استخدام 438 من المعدات والآليات، وتم معالجة 124 موقعا في بريدة وتم إقفال 99 بلاغا استقبلتها الأمانة.

وبينت أن 625 من الكوادر البشرية بالميدان تباشر الحالات المطرية في بريدة وعملت على إزالة المياه من الشوارع والطرق الرئيسة والفرعية وشوارع الأحياء والمتابعة المستمرة لقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول وعبارات التصريف وإزالة المخلفات التي تجرفها المياه لها طوال الحالة المطرية؛ لتعزيز انسيابية المياه وعدم حدوث نقاط للتجمع.