شكرا لقرائتكم خبر منتدى العمل الإنساني: دعم سعودي لكل شعوب الأرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد المشاركون في فعاليات «منتدى تطوير العمل الإنساني» الذي نظمه مكتب «الندوة العالمية للشباب الإسلامي» في القاهرة، بالجهود التي تبذلها المملكة في النهوض بالعمل الخيري ورسالته.

وأشاروا إلى أن المملكة لا تتوانى في دعم العمل الإنساني والخيري ومساندة الشعوب والمجتمعات في كل مكان بالعالم.

جاء ذلك في منتدى أعضاء المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، الذي أقيم بمشاركة 20 جمعية ومؤسسة عاملة و50 ممثلا في مجال العمل الإنساني والخيري، بحضور نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر رئيس جامعة الأزهر السابق الدكتور محمد المحرصاوي، ومدير عام المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة الدكتور مصطفى الشيمي.

وهدف المنتدى إلى تعميق التواصل ورفع كفاءة المنظمات العاملة في مجال العمل الإنساني والأعضاء في المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة.

وأوضح مدير مكتب الندوة العالمية في القاهرة الدكتور رضا عبده، أن المنتدى الذي تنظمه الندوة العالمية للعام الثاني على التوالي، ويستمر لمدة يومين، تتخلله محاضرات ودورات تدريبية لمجموعة من العلماء وخبراء التدريب والمتخصصين، ويؤكد على رغبة الندوة في تطوير العمل الخيري ووسائله وحرصها على التكامل بين مؤسساته ومنظماته العاملة لتؤدي رسالتها على الوجه الأمثل، مشيرا إلى أن المملكة لا تتوانى في دعم العمل الإنساني والخيري ومساندة الشعوب والمجتمعات في كل مكان بالعالم.