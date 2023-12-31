شكرا لقرائتكم خبر رفع جاهزية مواجهة سيول الأمطار في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة منطقة حائل ممثلة بالإدارة العامة للطوارئ والأزمات مستويات الجاهزية والتأكد من عمل الآليات والمعدات والتجهيزات لمتابعة الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام.

وأكد مساعد أمين منطقة حائل لقطاع الإعلام المهندس سعود آل علي، أن الأمانة قامت بتوجيه كافة الفرق للاستعداد والتأهب استباقيا وأثناء هطول الأمطار، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ العديد من مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالمنطقة، مبينا أنه جاري العمل على تنفيذ مشروعات أخرى في أحياء متفرقة داخل المنطقة.

وأوضح المهندس آل علي، أن الأمانة تنفذ حملة مكثفة لأعمال صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار في الطرق والشوارع، والتأكد من فعالية أدائها، وتنظيف مخارج السيول ضمن خطة الصيانة الوقائية المطبقة، بالإضافة إلى ترقيم جميع عبارات مجاري السيول وإدراجها ضمن أعمال الصيانة مع تكليف فريق عمل ميداني مجهز بالمعدات والآليات في حالة تأهب للتدخل وقت الحاجة، ورصد تجمعات المياه والتعامل معها ، مؤكدا جاهزية تشغيل المضخات التي تتولى سحب وشفط المياه ضمن خطة الطوارئ.