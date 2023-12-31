شكرا لقرائتكم خبر مبادرات تطوعية لتحسين التوازن البيئي في المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في مبادرات عديدة، بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية وتفعيل العمل التطوعي في الحفاظ على التوازن البيئي واستدامته، وهو الأمر الذي يأتي استشعارا من المركز بقيمة العمل التطوعي باعتباره سلوكا حضاريا وممارسة إنسانية، ويوفر الشأن البيئي مساحة كبيرة للمهتمين بالتطوع بين أفراد المجتمع، وغرس الوعي بأهمية حماية النظم البيئية في المنظومة المجتمعية، بما يحقق الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وبما يتواكب مع مبادرة السعودية الخضراء. وشهدت مبادرات المركز العديد من الفعاليات بعدد مشاركين بلغ 176 متطوعا، من مختلف فئات المجتمع المحلي وطلاب المدارس من الجنسين، فيما وصلت عدد النفايات التي تم رفعها 5.2 أطنان، وتفاعلت المحميات الطبيعية التابعة للمركز عبر إقامة فعاليات مجتمعية تعزز وترسخ مفهوم التطوع في المجتمع خاصة في فئة النشء التي كانت مستهدفة بكثير من الفعاليات الموجهة لهم، حيث نظمت محمية الوعول حملة لتنظيف شعبان المحمية، فيما نظمت محمية الجبيل البحرية برنامجا توعويا صاحبه تنظيف مواقع المانجروف، كما تم التخلص من التشوه البصري في محمية جبل شدا الأعلى، بينما شهدت محمية نفود العريق حملة لتنظيف غابات الطلح، كما نفذت حملة لإعادة تأهيل الأشجار المتضررة في محمية مجامع الهضب. مبادرات التطوع: 176 متطوعا من مختلف فئات المجتمع.

رفع 5.2 أطنان من النفايات.

فعاليات مجتمعية تعزز وترسخ مفهوم التطوع.

محمية الوعول تنظم حملة لتنظيف شعبان المحمية.

محمية الجبيل البحرية تنظم حملة في مواقع المانجروف.

التخلص من التشوه البصري في محمية جبل شدا الأعلى.

تأهيل الأشجار المتضررة في محمية مجامع الهضب.

كانت هذه تفاصيل خبر مبادرات تطوعية لتحسين التوازن البيئي في المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.