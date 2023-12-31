سباق المشاعر يجمع 3 آلاف مشارك بأطول ممشى في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيعا لتشجيع فئات المجتمع المختلفة على ممارسة رياضة المشي، اختتمت فعالية «سباق المشاعر»، في مكة، والتي أقيمت في «ممشى المشاعر» أطول ممشى في العالم، بمشاركة 3000 متسابق ومتسابقة من مكة وخارجها توزعوا في 4 مسارات مختلفة. ويعد السباق فعالية رياضية مصاحبة لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة الذي سيقام مطلع يناير المقبل؛ وذلك بهدف التوعية بأهمية الرياضة وانعكاس الصحة البدنية إيجابا على تسهيل أداء العبادات. وبلغت أطول مسارات السباق 10 كلم، حيث يتيح السباق للمتسابقين تجربة الاطلاع على البنية التحتية الضخمة التي هيأتها حكومة المملكة في المشاعر المقدسة، كما تسهم في تسليط الضوء على مقدار اللياقة البدنية المتطلبة لأداء العبادات، وأثر الرياضة في البناء السليم للأبدان. الفائزون في السباق: سباق الرياضيين مسافة 10 كلم في فئة الرجال: جوائزه 22 ألف ريال

أنور القوز

علي الشهراني

أحمد عثمان فئة السيدات: زينب محمد

سهير رياض

دانية محمد فئة ذوي الإعاقة: آدم أحمد

فيصل الحارثي

براء القرني

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