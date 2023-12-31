شكرا لقرائتكم خبر قصص ملهمة للطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة بروح التفاؤل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الأمانة العامة لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، أمس الأول، اللقاء السنوي لرابطة موهبة 2023، بحضور الأمين العام لمؤسسة «موهبة» الدكتورة آمال الهزاع، ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي، ونائب رئيس برنامج تنمية القدرات البشرية الدكتورة بدور الريس، وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أحمد البليهد، وقيادات المؤسسة وقرابة 500 عضو من رابطة موهبة، إضافة إلى قيادات من بعض الجهات الشريكة.

وهدف اللقاء إلى إلهام الطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة، عن طريق مشاركة أبرز أعضاء الرابطة وإلقائهم قصصهم لإلهام بقية زملائهم، وتزويدهم بروح التفاؤل والنظرة المستقبلية، وما تطمح إليه رؤية المملكة 2030، والاستعداد لتحقيقها.

كما هدف إلى تحفيز أعضاء رابطة موهبة لتحقيق التميز والتقدم في المجالات كافة، وذلك بالتواصل، وتبادل المعرفة والخبرات بين الأعضاء.

وشهد اللقاء تنظيم جولات لأعضاء الرابطة في «الكراج»، ثم الحفل الذي جرى خلاله تقديم 6 من أعضاء الرابطة الذين قدموا مسيرتهم ونجاحاتهم التي حققوها.