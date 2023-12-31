قصص ملهمة للطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة بروح التفاؤل

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وهدف اللقاء إلى إلهام الطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة، عن طريق مشاركة أبرز أعضاء الرابطة وإلقائهم قصصهم لإلهام بقية زملائهم، وتزويدهم بروح التفاؤل والنظرة المستقبلية، وما تطمح إليه رؤية المملكة 2030، والاستعداد لتحقيقها.
كما هدف إلى تحفيز أعضاء رابطة موهبة لتحقيق التميز والتقدم في المجالات كافة، وذلك بالتواصل، وتبادل المعرفة والخبرات بين الأعضاء.
وشهد اللقاء تنظيم جولات لأعضاء الرابطة في «الكراج»، ثم الحفل الذي جرى خلاله تقديم 6 من أعضاء الرابطة الذين قدموا مسيرتهم ونجاحاتهم التي حققوها.
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