إطلاق جائزة ميثاق الملك سلمان العمراني

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تأتي الجائزة لتسهم في تحقيق أهداف الميثاق في تعزيز المشاريع العمرانية ذات الامتياز، إذ تشمل 3 مسارات، هي: مسار (المشاريع المبنيّة) لملاك المشاريع وشركات التصميم، ومسار (المشاريع غير المبنيّة) لشركات التصميم، ومسار (مشاريع الطلاب) لطلاب الجامعات، مع اعتبار الشروط التفصيلية المتعلقة بكل مسار، وخضوع المشاركات للتقييم وفق معايير واضحة.
يُذكر أن ميثاق الملك سلمان العمراني أُطلق في نوفمبر 2021، ويترجم مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وضع نهج عمراني وطني معاصر، يعزز الهوية الوطنية العمرانية.
وصَحِبَ إطلاق مبادرة الميثاق تنظيم معارض ولقاءات تعريفية بالميثاق وكثير من الأنشطة، ولقاءات عامة عن فنون العمارة والتصميم في مختلف مدن ومناطق المملكة، إضافة إلى المشاركة في أحداث ومناسبات دولية متعددة.
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