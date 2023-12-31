الخوارزميات آلية جديدة للتحكيم في منقيات الإبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حلت آلية التحكيم «الخوارزميات» الجديدة التي دخلت أخيرا في مهرجانات مزايين الإبل في المملكة، محل الخيوط الملونة التي كان يضعها الملاك في أعناق الفرديات لتحديد صدر ووسط وعرقوب المنقية، وأبدلت بأرقام للمقابلات المباشرة بين الفرديات وفق الآلية الجديدة. وأدخلت لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة، للمرة الأولى علم الخوارزميات الرياضي في حساب وتقييم أشواط «الجمل»، في الأشواط الملكية وتتويج الأكثر تصدرا في المواجهات المباشرة وفق نسب موزونة. وتعتمد الآلية الجديدة التي اعتمدتها إدارة المهرجان على المقابلات المباشرة بين فرديات كل منقية، حيث يرقم مالك الإبل كل فردية بأرقام تسلسلية تعتمد على مكامن جمال الناقة، وتكون بشكل تنازلي قبل دخولها على لجان التحكيم، لتقوم لجنة التحكيم بعمل مواجهات مباشرة بين فرديات كل منقية حسب ترتيب ترقيمها من قبل ملاكها، وبعد ذلك تبدأ لجنة التحكيم بتقييمها حسب مكامن جمالها بنسب مئوية بين الفرديات في كل جولة وتتويج المنقية الأكثر تصدرا لفردياتها في جولات الشوط.



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