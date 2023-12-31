أطفال المدينة يكتسبون مهارات الأمن السيبراني بألعاب مبتكرة

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ويحتوي جناح «الأطفال» في المعرض على مجموعة واسعة من الأقسام المختلفة التي تدمج ما بين الألعاب والتوعية بالأمن السيبراني، بما يسهم في تعزيز وعيهم وحمايتهم من المخاطر السيبرانية بأساليب متنوعة وجذابة.
وفي ركن «النجاة» يتم تقديم لعبة الهروب من الفخ، حيث يتم عرض الألغاز المختلفة وعلى الطفل محاولة حلها عن طريق الاستفادة من الأدلة الملموسة في الغرفة ومحاولة الخروج منها خلال مدة قصيرة، وفي ركن «نافس» يقوم الأطفال بالمشاركة في الألعاب الجماعية عبر أحد المنصات التفاعلية بهدف قياس وتعزيز الوعي بالأمن السيبراني وخلق بيئة تنافسية ممتعة بين الأطفال.
كما يركز ركن «أبدع» على دمج الألعاب الذهنية والتعلم بالأمن السيبراني، حيث يحتوي هذا الركن على مجموعة من الألعاب الذهنية منها لعبة الألغاز السيبرانية، لعبة التركيب الجدارية، ولعبة الكلمات والأشكال المتطابقة، وفي ركن «تصفح» يتم توعية الطفل بمفهوم وطبيعة المخاطر السيبرانية في شبكة الإنترنت وكيفية الوقاية منها.
يركز قسم «تخيل» على:
- دمج تقنية الواقع الافتراضي بالتوعية بالأمن السيبراني.
- حماية كلمات المرور.
- تأمين الحسابات.
- حماية البيانات الشخصية.
- ركن «تعلّم»
- تجربة تفاعلية فريدة عبر ألعاب فردية.
- يكتسب الطفل أهم مهارات الأمن السيبراني.
- قياس معرفتهم وتحفيزهم لتطبيق هذه المهارات في حياتهم اليومية.
- مسار أجهزتك مسؤوليتك.
- مسار لتعريف الأطفال بالمصطلحات السيبرانية.
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