أطفال المدينة يكتسبون مهارات الأمن السيبراني بألعاب مبتكرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بألعاب مبتكرة يكتسب أطفال المدينة المنورة مهارات عدة، حيث يقدم معرض برنامج «آمن» للتوعية بالأمن السيبراني بمحطته الثالثة بمركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمدينة المنورة مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، وذلك عبر 4 أجنحة توعوية مخصصة للأطفال والشباب وأولياء الأمور وقياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني.

ويحتوي جناح «الأطفال» في المعرض على مجموعة واسعة من الأقسام المختلفة التي تدمج ما بين الألعاب والتوعية بالأمن السيبراني، بما يسهم في تعزيز وعيهم وحمايتهم من المخاطر السيبرانية بأساليب متنوعة وجذابة.

وفي ركن «النجاة» يتم تقديم لعبة الهروب من الفخ، حيث يتم عرض الألغاز المختلفة وعلى الطفل محاولة حلها عن طريق الاستفادة من الأدلة الملموسة في الغرفة ومحاولة الخروج منها خلال مدة قصيرة، وفي ركن «نافس» يقوم الأطفال بالمشاركة في الألعاب الجماعية عبر أحد المنصات التفاعلية بهدف قياس وتعزيز الوعي بالأمن السيبراني وخلق بيئة تنافسية ممتعة بين الأطفال.

كما يركز ركن «أبدع» على دمج الألعاب الذهنية والتعلم بالأمن السيبراني، حيث يحتوي هذا الركن على مجموعة من الألعاب الذهنية منها لعبة الألغاز السيبرانية، لعبة التركيب الجدارية، ولعبة الكلمات والأشكال المتطابقة، وفي ركن «تصفح» يتم توعية الطفل بمفهوم وطبيعة المخاطر السيبرانية في شبكة الإنترنت وكيفية الوقاية منها.

يركز قسم «تخيل» على: