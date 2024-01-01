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عدن - ياسمين التهامي - 3 مشروبات منعشة تساعدك على التركيز في العمل.. «متستغنيش عنها»

صحة

قد تشعر العديد من السيدات العاملات بالكثير من التعب والإرهاق، وعند ممارسة عملها والمهام المكلفة بها في فصل الصيف تحتاج لمشروبات تجعلها منتبهة وأكثر تركيزا لتُحسن من إنتاجيتها، وخلال هذا التقرير يستعرض «هن» مشروبات من السهل تناولها في العمل لتُشعرك بالانتعاش والانتباه، وفقًا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

المشروبات الأساسية لتعزيز التركيز

كوكتيل التوت:

1- العنب البرى والتوت والفراولة كلها فواكه تحتوى على عدد مضادات أكسدة تساعدك على تعزيز خلايا الدماغ ومنع أي ضرر، وتجديد فى الخلايا العصبية كل يوم، وتجعلك تعملين بكل حماس دون الشعور بالملل، أصنعي كوكتيل التوت من مكونات متوفرة في منزلك كالحليب والزبادى بالإضافة للتوت ليساعدك فى زيادة التركيز.

عصير البطيخ

خلال الطقس الحار تحتاجين لتناول المشروبات المنعشة والمثلجة وعصير البطيخ يكون الإختيار الأفضل، لإحتوائه على نسب عالية من مضادات الأكسدة ويحتوى على مواد قادرة على زيادة القدرة على زيادة التركيز والعمل بكل انتباه، ومن خلال مزج قطع البطيخ مع العسل وقليل من الملح.

الكاكاو الساخن أو الشوكولاتة

مشروب الكاكاو الساخن والشوكولاتة يساعدكِ على تحفيز تدفق الدم وزيادة الأكسجين بالدماغ، ويجعلك فى حالة من التحفز والتأهب، ويساعدك على منع فقدان الذاكرة بسبب التقدم بالعمر، ويجعلك قادرة على مواصلة عملك تحت ضغط، ويجعلك تشعرين بالانتباه والراحة فى نفس الوقت.