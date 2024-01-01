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عدن - ياسمين التهامي - النشا والفازلين معجزة ربانية: لتبييض البشرة يخلصكم من سواد السنين

النشا والفازلين معجزة ربانية ، حيث يعد هذا الكريم الرائع الذي يعمل علي تفتيح البشرة والجسم وترطيب رائع فهو معجزة وخرافية هو ليست مثل أي وصفة تضعيه علي الوجه ثم تغسليه أو تنتظري مدة محددة بعد ذلك تغسليها لا فهذا الكريم تضعيه علي البشرة والجسم كأي كريم مرطب واتركيه علي البشرة أو الجسم عادي ويعمل علي تفتيح أي منطقة تريدين تفتيحها مهم كان غمقنا هذه المنطقة فيحتوي هذا الكريم علي مجموعة من زيوت الفعالة والعطرية الجميلة ويعمل الفازلين على ترطيب القوي للبشرة والنشا علي تفتيح هائل للبشرة مكونات كله رائعة نحن دائما نأتي بالجديد في عالم التفتيح والترطيب فاتبعون في هذا المقال الرائع من موقع ثقفني إليكم طريقة عمل النشا والفازلين معجزة ربانية لتبييض البشرة بكل سهولة وتحدي 2022.

مكونات عمل النشا والفازلين معجزة ربانية لتبييض البشرة بكل سهولة ودون اي تكلفة وتحدي

سوف نتعرف معنا علي مكونات الكريم بسيطة وسهلة في اقل وقت ممكن والحصول علي نتائج مبهرة هي كما يلي:-

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طريقة الاستخدام.

نقدم لكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم ويساعدكم في افضل استخدام للخليط وهي كالتالي:-:-

نغسل الوجه جيدا حتي تصبح خالية من اي كريمات او غبار.

ثم نضع الكريم وندلكه حتي يمتصه الجلد ونتركه علي البشرة.

ثم نغسل البشرة جيدا ونستخدم اي مرطب للبشرة بعد الانتهاء .

نكرر العملية كل يوم للحصول علي افضل نتائج بفضل الله وتحدي.

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