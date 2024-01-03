دلعي جوزك ليلة الخميس.. اتركيه طوال الليل لتفتيح أي منطقة في الجسم كله والتخلص من اسمرار وبقع السنين

عدن - ياسمين التهامي - قنبلة تبييض منزلية للعروسة السعودية.. اتركيه طوال الليل لتفتيح أي منطقة في الجسم كله والتخلص من اسمرار وبقع السنين

الثلاثاء 27 يونيو 2023 الساعة 00:03

عند اقتراب موعد الزفاف تبحث الفتيات في السعودية عن طرق لتبييض وتفتيح جميع المناطق الغامقة في الجسم، حيث تبدأ بالعناية بالجسم اولاً قبل البدء في أي شيء اخر، لذلك يكثر البحث عن خلطات طبيعية لتبييض وتفتيح الجسم والتخلص من الخلايا الميتة والبقع الغامقة بسرعة، حيث ان الخلطات الطبيعية تساعد بشكل كبير في تبييض وتنعيم الجسم بشكل سريع، بالإضافة إلى مكوناتها موجودة في كل منزل فلا تحتاج الى شراء أي مكونات بأسعار غالية، وغير ذلك يجب عدم استخدام الكريمات الطبية حيث تسبب في حدوث التصبغات والبقع والاحمرار في الجسم نظرا لاحتوائها على مواد كيميائية مضرة جداً، وفي هذا المقال وعبر موقعنا ثقفني سنرفق لكم الخلطات الطبيعية الفعالة في تبييض جميع المناطق الغامقة في الجسم بخطوات سهلة وبسيطة تابعونا اسفل هذا المقال.

خلطة الجلسرين وبودرة الأطفال لتبييض وتفتيح الجسم

المكونات:

علبة صغيرة من الجلسرين السائل.

3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

4 ملاعق من زيت اللوز الحلو.

كريم فيكس.

نصف كوب من الماء.

ملعقة من النشا.

6 ملاعق بودرة أطفال.

كريم مرطب للجسم ويفضل جليسوليد.

4 ملاعق من الفازلين النقي.

6 ملاعق من ماء الورد.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء مناسب ونمزج كمية مناسبة من الكريم المرطب والجلسرين والفيكس ومن ثم نضيف بودرة الأطفال ونقلب المكونات معاً ونترك الخليط جانباً.

بعد ذلك نحضر إناء متوسط الحجم ونضيف إليه الماء مع ماء الورد والنشا ونرفعه على نار هادئة حتي يصبح قوامه متجانس.

نرفع الخليط من على النار ونتركه جانباً حتي يبرد.

ثم بعد ذلك نخلط زيت الخروع مع الفازلين وزيت اللوز الحلو ونتركه جانباً.

ثم نحضر وعاء آخر نظيف ونضع جميع المكونات مع بعضها البعض ونمزجهم معاً ومن ثم نضعه في الثلاجة.

نضع الخلطة على الجسم المبلل بالماء ونتركه طوال الليل مع التركيز على المناطق الغامقة.

نترك الخلطة على الجسم عشر دقائق ثم نرتدي الملابس الخاصة بنا.

وفي الصباح نشطف الجسم ونقوم بترطيبه جيداً.

خلطة عصير الليمون والنشا لتبييض وتفتيح الجسم

المكونات:

نصف كوب من عصير الليمون.

4 ملاعق من نشا الذرة.

طريقة التحضير: