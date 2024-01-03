هل اقتربت قيام الساعة… فتاة سعودية مراهقة تكشف جسمها المشتعل وتفعل شيئاً مخجل ومعيب !

عدن - ياسمين التهامي - فيديو يُثبت قرب قيام الساعة… فتاة سعودية مراهقة تكشف جسمها المشتعل وتفعل شيئاً مخجل ومعيب !

الثلاثاء 27 يونيو 2023 الساعة 20:52

تكشفت معلومات من وزارة الداخلية السعودية عن فتاة قالو انها سعودية من مستخدمات سناب شات، والتي تم تداول مقاطع فيديو لها وهي تكشف جسمها المشتعل، وبحيازتها أحد أنواع المخدرات، حيث أكدت المصادر انا ليست سعودية ونشرت الفيديو حال وجودها في بلادها وقت تصوير الفيديو المخالف وخلال هذه الأيام، مبينة أنها غير سعودية، .

حيث اتضح أنها من جنسية عربية، ولا تحمل أي تراخيص إعلامية.يشار إلى أن الجهات المعنية تتابع وترصد مثل هذه المخالفات، وتتخذ الإجراءات النظامية حيالها.