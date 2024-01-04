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عدن - ياسمين عبدالعظيم - إذا بحثت عن مستخدمي الواتساب فلا يمكن إحصاءهم فقد تخطوا الملايين بل وصلوا إلى المليارات، ووجود مشكلة مثل هذه تشكل لهم قلق كبير لأن هذا يعني اختراق كبير لخصوصياتهم وهناك رسائل كثيرة لا يرغب البعض في الاطلاع عليها من قبل أي أحد، ولكن من حسن الحظ أن هناك علامات تظهر على الهاتف تشير إلى اختراق الواتساب الخاص به، ومن خلال تلك العلامات التي سنتعرف عليها يمكن أخذ كافة الاحتياطات المناسبة لذلك.

علامات اختراق الواتساب ومراقبته إذا كنت من الذين يخشون اختراق الواتساب الخاص بك وترغب في معرفة إن كان حسابك تم مراقبته أم لا فإن هناك بعض العلامات يمكن التعرف عليها خلال تلك النقاط: بطء الهاتف وعدم العمل بشكل سريع وجيد بالأخص عند فتح الواتساب واستخدامه عند استقبال الرسائل وإرسالها فهذا يدل على اختراق الحساب وأنه لم يعد امنا

عند اخبارك بأنك لم ترد على رسائلهم رغم أنك كنت نشطا في حال أنك لم تفتح الواتساب في ذلك الوقت

عند رؤيتك حالات لك على الواتساب تم نشرها في حين أنك لم تقم بذلك كيف يمكن حماية الهاتف من الاختراق؟ “خلي بالك انت متراقب” .. علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتساب اعرف ان الواتساب بتاعك متراقب وبياناتك بتتسرق بدون ما تحس .. خد بالك قبل فوات الأوان!!! هناك خطوات معينة عند اتباعها تستطيع حماية حسابك دون الخوف من مراقبة أي شخص له أو اختراقه وهذه الخطوات هي: فتح الواتساب الخاص بك ثم فتح قائمة الإعدادات ثم الضغط على الحساب

بعد ذلك يتم الضغط على المربع الخاص بالتحقق من خلال خطوتين

ثم تفعيل الخاصية وبعدها يدخل كلمة السر التي تخص حسابك على الواتساب

في النهاية تضيف البريد الإلكتروني وعندها يتم حماية الحساب مباشرة.

كانت هذه تفاصيل خبر “خلي بالك انت متراقب” .. علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتساب اعرف ان الواتساب بتاعك متراقب وبياناتك بتتسرق بدون ما تحس .. خد بالك قبل فوات الأوان!!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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