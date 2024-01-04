عدن - ياسمين التهامي - شاهد : جورجينا تحرج كريستيانو أمام الجماهير السعودية.. ظهرت بدون ملابس واستعرضت جسمها بدون خجل

الأحد 25 يونيو 2023 الساعة 00:35

شاركت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا ر. مع جمهورها صور جديدة من اجازتها الصيفية التي تقضيها برفقة شريكها لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، حيث ظهرت بدون ملابس واستعرضت خلفيتها بطريقة جريئة ومحرجه.

جورجينا بدون ملابس

نشرت عارضة الأزياء جورجينا صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام” ظهرت خلالها وهي بدون ملابس، واكتفت بإرتداء الأندر أبو خيط فقط.

وفي إحدى الصور ظهرت جورجينا وهي نائمة على بطنها على القارب وبالقرب منها يجلس كريستيانو وهو يشاهد شريكته تستعرض خلفيتها بدون خجل.