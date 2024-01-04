تراند اليوم : اعتداء على سيادة العراق .. أول تعليق لـ"رئيس الوزراء العراقي" على الهجوم الأمريكي واغتيال قياديين في حركة النجباء

صحيفة الخليج 365: علق المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، على قصف مقر الحشد الشعبي بالقرب من مبنى وزارة الداخلية في قلب العاصمة بغداد.

واعتبر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان اليوم الخميس، أن استهداف أحد المقار الأمنية اعتداء سافر على السيادة، وشدد على أن هذا الاعتداء مرفوض جملة وتفصيلا.

بدورها حمّلت القوات المسلحة العراقية، التحالف مسؤولية الهجوم ، مشددة على أن استهداف المقرات الأمنية يقوض جميع التفاهمات معه.

كذلك رأت أن هذا الاستهداف يشكل تصعيداً خطيراً واعتداء على العراق وبعيداً عن روح ونص التفويض والعمل الذي وجد من أجله التحالف الدولي في العراق.

الجدير بالذكر أكد مسؤول أميركي أن الجيش الأميركي نفذ ضربة في بغداد، الخميس، ضد قياديين بفصيل عراقي، أحدهما متطرف سبق أعلن مسؤوليته عن هجمات ضد القوات الأميركية.

وقالت مصادر أمنية إن 4 على الأقل بينهم قياديين من مقاتلي حركة النجباء المتحالفة مع إيران قتلوا وأصيب 6 آخرون، في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مقر الفصيل شرقي بغداد.