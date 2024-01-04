تراند اليوم : "اذكروا الله فالعمارة من فلوس حلال".. شاهد .. شخص يضع عبارة على واجهة منزله ويثير الجدل

صحيفة الخليج 365: وثق مواطن لوحة معلقة أمام عمارة كتب عليها صاحبها بذكر الله عند النظر إليها ولا يحسدها.

وتضمنت اللوحة عبارة تقول: اذكروا الله، فالعمارة من فلوس حلال فالحاسد لا يدخل الجنة لو اعتكف في المسجد .

وأثار الفيديو تفاعلا بين رواد منصة إكس، حيث قال أحد المعلقين: على أساس العمارات الأخرى والمجاورة من فلوس حرام أستغفر الله.

وعلق آخر: الواحد صار ما عاد يدري هالناس شلون صارت تفكر هل الناس فقدت لذة ومعنى التوكل على الله ؟!! هل الناس نسيت بأن اقدار الله مكتوبه ولن يصيبك الا ما كتب الله لك ؟!! هل الناس أصبحت أسيرة لوسواس العين والحسد والذي أصبح هاجس يؤرق حياة الناس ؟! هل الناس أصبحت جاهلة الى هذا الحد برغم كل الثورة العلمية المعرفية التي نعيشها الله المستعان.