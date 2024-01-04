بحوزتهم (6) صقور وبندقيتا رش شوزن وبندقيتان غازيتان غير مرخصة وجهازا تتبع للصقور و (22) طائرًا و (65) ذخيرة شوزن، وارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مؤكدةً أن عقوبة استخدام بنادق الرش (الشوزن) والشباك والمصائد غرامة (100,000) ، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) .
وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 6 مواطنين لارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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