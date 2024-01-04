وصول الفوج الأول من ضيوف خادم الحرمين لبرنامج العمرة إلى المدينة المنورة

وتضم الدفعة الأولى من المجموعة (250) معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من (14) دولة من شرق آسيا وهي: (ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، تايون، ماينمار، فيتنام، لاوس، هونج كونج، اليابان، بروناي، تايلاند، كوريا الجنوبية، كمبوديا ، منغوليا)، حيث من المقرر أن تصل الدفعة الثانية والثالثة من المعتمرين في وقت لاحق من اليوم الخميس، ليكتمل وصول ضيوف المجموعة الأولى التي تضم (1000) معتمر من جميع دول العالم.
وعبّر الضيوف عند وصولهم للمدينة المنورة عن جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذه الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة، مؤكدين أن هذه الاستضافة خدمة للإسلام والمسلمين.
يذكر أن الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، عدّت برنامجاً تشارك به جميع اللجان العاملة لتمكين الضيوف من زيارة الحرم النبوي الشريف ومسجد قباء والمواقع التاريخية في المدينة قبل الانتقال لمكة المكرمة لآداء مناسك العمرة.
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