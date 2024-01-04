شكرا لقرائتكم خبر عن "دراسة" تكشف خطورة الإفراط في شرب الماء .. وتحدد الكمية الآمنة وعلامة تدل على الاكتفاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت دراسة جديدة أن الإفراط في شرب الماء قد يصيب الجسم بالتسمم، أو باضطراب بوظائف المخ.

خطورة الإفراط في شرب الماء

وذكرت الدراسة أن هذا يحدث عندما يكون هناك الكثير من الماء في الخلايا بما في ذلك خلايا الدماغ، مما يؤدي إلى تضخمها، وعندما تنتفخ الخلايا في الدماغ فإنها تسبب ضغطا يؤدي إلى أعراض أخرى كالارتباك والنعاس والصداع. حسب " العربية .نت"

وأضافت، في حال زاد هذا الضغط، فقد يتسبب في حالات مثل ارتفاع ضغط الدم، وبطء بالقلب أي انخفاض بمعدل الضربات، وأيضا قد يتسبب بنقص الصوديوم وهو عنصر حاسم يساعد في الحفاظ على توازن السوائل داخل وخارج الخلايا، وعندما تنخفض مستوياته بسبب وجود كمية كبيرة من الماء في الجسم، تدخل السوائل داخل الخلايا ثم تنتفخ الأخيرة ما يعرّض الإنسان لخطر الإصابة بنوبات صرع أو الدخول في غيبوبة أو حتى الموت.

علامة تدل على الاكتفاء

في حال كان البول صافياً في كثير من الأحيان، فهذه علامة أكيدة على أنك تشرب الكثير من الماء في فترة قصيرة. وأيضا معدل استخدامك للحمام، وهي علامة أخرى فإذا كنت تستخدم المرحاض أكثر من المعتاد أي أكثر من 6 لـ 8 مرات يومياً، وكحد أقصى 10 مرات، فهذا يعني أن هناك خللا.

الغثيان والقيء

عندما يكون لديك الكثير من الماء في جسمك، حينها لا تستطيع الكلى إزالة السائل الزائد، فيبدأ في التجمع مما يؤدي إلى الغثيان والقيء والإسهال

الكمية الآمنة

ووفق الدراسات، فإن تحدي الكمية يعتمد على مقدار ما يحتاجه كل جسم على حدى، حيث يجب أن تشرب النساء من سن 19 إلى 30 عاما حوالي 2.7 لتر من الماء يوميا، في حين يحتاج الرجال من نفس العمر إلى حوالي 3.7 لتر.

كما أن مستويات العطش ليست معياراً للجميع، خاصة الرياضيين وكبار السن والنساء الحوامل.