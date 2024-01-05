وصفة "جبارة" لتنظيف القولون من البراز المتحجر إليك طريقة منزلية مفيدة وامنه تغنيك عن زيارة الطبيب

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - لتنظيف القولون من البراز المتحجر .. إليك طرق مفيدة وأمنه متوفر في كل منزلكيفية تنظيف القولون، وحمايته من الأمراض، يحتاج الحفاظ على نظافة القولون إلى اتباع نظام غذائي صحي للقولون، وتناول الكثير من الفواكه والخضراوات وألياف الحبوب الكاملة.. الفواكه والخضراوات غنية بمضادات الأكسدة، بينما تعزز الألياف حركات الأمعاء المنتظمة، وتوقف عن تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة، وفقا لـ conehealthتنظيف القولون من البراز المتحجر/ إليك طريقة منزلية مفيدة وامنه تغنيك عن زيارة الطبيب .

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