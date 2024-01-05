تراند اليوم : هل تذكرون العداء المبتور الساقين الذي قتل صديقته في عيد الحب ؟ .. تطور جديد في قضيته بعد مرور 11 عاما عليها

صحيفة الخليج 365: أعلنت إدارة الخدمات الإصلاحية في جنوب إفريقيا، الجمعة، أنها أطلقت سراح عداء جنوب إفريقيا مبتور الساقين أوسكار بيستوريوس، بناء على عفو مشروط بعد قرابة 11 عاما على قتل صديقته ريفا ستينكامب.

وكان بيستوريوس أطلق النار على صديقته عارضة الأزياء وطالبة الحقوق وقتلها في عيد الحب سنة 2013 وحكم عليه بالسجن في 2014 رغم أنه نفى مراراً تعمده قتل ستينكامب، وفق رويترز.

وكانت المحكمة العليا ضاعفت إجمالي عقوبة بيستوريوس إلى 13 عاماً و5 أشهر، قائلة إن عقوبة السجن 6 أعوام كانت "مخففة بشكل صادم".

وبعد الموافقة على العفو المشروط بموجب ما يسمى برنامج العدالة التصالحية في جنوب إفريقيا، أوضحت إدارة الخدمات الإصلاحية في نوفمبر الماضي أن "السيد بيستوريوس سيكمل ما تبقى من عقوبته في نظام الإصلاحيات المجتمعية وسيخضع للرقابة وفقاً لشروط الإفراج المشروط حتى انتهاء مدة عقوبته".

وبعد الجريمة تحول بيستوريوس (37 عاماً) الشهير بساقيه الاصطناعيتين والمصنوعتين من ألياف الكربون من بطل شهير لألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مدان بالقتل.