تراند اليوم : خبير يكشف سر زيارة وفد من جماعة الإخوان إلى أفغانستان ولقاء قيادات طالبان

صحيفة الخليج 365: زار وفد من جماعة الإخوان المتطرفة ، أفغانستان خلال الأيام الماضية، حيث التقى قيادات طالبان، ووزير دفاع الحركة محمد يعقوب ابن الملا عمر.

نقل استثمارات الإخوان لكابول

و كشفت المعلومات وفقا لموقع العربية أن وفد الجماعة بحث خلال تلك الزيارة نقل استثمارات الإخوان والتعاون الاقتصادي، فضلاً عن الترتيب لملاذات جديدة لقادة وعناصر الإخوان الملاحقين أمنياً.

وبينت أن الوفد التقى وزير داخلية طالبان سراج الدين حقاني، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الإدارية في حكومة طالبان المولوي عبد السلام حنفي، ووزير خارجية الحركة أميرهان متقي، وقيادات أخرى.

وقال الخبير في ملف حركات الإسلام السياسي عمرو عبد المنعم " إن جماعة الإخوان كانت قد تراجعت منذ فترة عن إرسال القيادي حمزة زوبع إلى أفغانستان لتقديم التهنئة بتولي طالبان للحكم، والحصول على موافقة الحركة في إطلاق قناة فضائية بدعم إخواني من هناك، لحين تدرس الأمر جيداً.

سبب نقل الشركات لأفغانستان

و أشار إلى أن الجماعة درست نقل بعض الشركات الاقتصادية لها في إفريقيا إلى أفغانستان بهدف جعل حكم حركة طالبان نموذجاً للحكم يتم الترويج له بين الشباب العربي في المرحلة القادمة.