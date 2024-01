شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة فتاكة من مطبخك تمتص السكر في الدم فوراً خلال دقائق.. أقوى من إبرة الانسولين بمليون مرة والان مع التفاصيل

إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم، قد ترغب في البحث عن الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم أو تقليل ارتفاعها.تقول خبيرة التغذية توبي أميدور: "لا يوجد طعام يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم، لأن هذا هو عمل الأنسولين.

عندما يجد جسمك أن هناك سكر في دمك، فإنه يطلق الأنسولين للمساعدة في إخراج السكر من الدم إلى خلايا الجسم حيث يمكنه توفير الطاقة"، وفقًا لموقع "Eat This, Not That" المتخصص في الشؤون الصحية ومع ذلك، تقول أميدور أنه يمكن اختيار بعض الأطعمة التي ستكون لها تأثير ضئيل على ارتفاع السكر في الدم، أو اختيار الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (GI) والتي لن تؤثر على ارتفاع نسبة السكر في الدم.

1. الب

البيض غذاء غني بالبروتين ولن يؤثر على ارتفاع نسبة السكر في الد

تقول أميدور: "البيض غذاء بروتيني لا يحتوي على كربوهيدرات تقريبًا، لذلك، سيكون له تأثير ضئيل على نسبة السكر في الدم لديك

وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 ونشرت في مجلة "Food & Function Journal"، فإن تناول بيضة واحدة كبيرة يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكر

وجدت الدراسة أيضا أن الأشخاص الذين تناولوا البيض كانت مستويات جلوكوز الدم لديهم أفضل أثناء الصيام، ما يعني أن البيض يمكن أن يساعد في الحفاظ على تنظيم نسبة السكر في الدتقول أميدور: "البروكلي نبات منخفض الكربوهيدرات مليء بالفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية - وهي مركبات نباتية طبيعية ثبت أنها تساعد في مكافحة الأمراض والوقاية منها

وتضيف: "يحتوي البروكلي أيضا على الألياف وقليل من الكربوهيدرات (حوالي 5 غرام من الكربوهيدرات لكل وجبة) ولا تسبب ارتفاعا في نسبة السكر في الدم

علاوة على ذلك، تقول أميدور إن وجود الألياف يساعد أيضا في إبطاء امتصاصها في الدم، ما يقلل من سرعة امتصاص الدم للكربوهيدرات (التي تتحلل إلى جلوكوز

على الرغم من أن الحبوب الكاملة تحتوي على الكربوهيدرات، إلا أنها توفر الألياف أيضا، والتي تبطئ من سرعة امتصاصها في الدم. وهذا يعني أنه بمجرد تكسير الأرز البني إلى جلوكوز، سيتم امتصاصه ببطء في الدم، ما يساعد على تقليل أي ارتفاع في نسبة السكر في الد

يحتوي الأرز البني أيضا على المنجنيز، وهو مفيد للعديد من العمليات في الجسم، بما في ذلك تنظيم نسبة السكر في الد

يحتوي التوفو وفول الصويا على الحد الأدنى من الكربوهيدرات وبالتالي لا يسببان ارتفاعا مفاجئا في نسبة السكر في الد

في دراسة نشرتها جامعة "ماساتشوستس" في أمهيرست، تم ربط تناول أطعمة الصويا (مثل التوفو وفول الصويا) بانخفاض مستويات السكر في الدم. أيضا، أدى تناول هذه الأطعمة إلى تحسين تحمل الجلوكوز لدى مرضى السكري.