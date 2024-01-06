تراند اليوم : إيران تعلن القبض على 11 شخصاً لهم علاقة بتفجيري كرمان.. وتكشف عن جنسية أحد منفذي الهجوم

صحيفة الخليج 365: أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، القبض على 11 فردا للاشتباه في صلتهم بتفجيري كرمان وصادرت متفجرات، وفق وكالة "رويترز".

هجوم كرمان

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان لها، إن قوات الأمن احتجزت شخصين لدعمهما المفجرين الانتحاريين اللذين نفذا الهجوم في كرمان وتسعة آخرين في مناطق أخرى من البلاد للاشتباه بصلاتهم بالحادث.

أجهزة تفجير

وأوضحت أن عملاءها ضبطوا عبوات تفجير ومواد خام وسترات ناسفة وأجهزة للتحكم عن بعد وأجهزة تفجير، مبينة أن أحد المفجرين مواطن من طاجيكستان.

مسؤولية التفجيرين

الجدير بالذكر أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن التفجيرين، في بيان نشره على القنوات التابعة له على تيليغرام، والذين أديا إلى مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات خلال إحياء ذكرى قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قُتل بطائرة أميركية مسيرة في العراق عام 2020.