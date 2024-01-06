تراند اليوم : بالفيديو.. "الشهري" يكشف الفرق بين لحم الإبل والأبقار.. وعلاقة الأول بفقر الدم والكوليسترول

صحيفة الخليج 365: كشف طبيب الأسرة، الدكتور سعود الشهري، فوائد لحم الإبل، والفرق بينه وبين لحم الأبقار.

الإبل النجدية

وقال الشهري، إن الدراسات أجريت على لحم الإبل النجدية، وكشفت أنه يحتوي على 76% من الماء، و20% بروتين، والدهون أقل من 3% وأقل بكثير من لحم الأبقار.

نسبة الدهون

وأضاف خلال مقطع فيديو: "الدراسات وجدت أن لحم الإبل يحتوي على الدهون الصحية، وأوميجا 3، والدهون الثلاثية غير المشبعة، والدهون الموجودة بين العضلات قليلة به".

فقر الدم

وتابع أن لحم الإبل من أغنى مصادر اللحوم بالحديد، ولذلك فهو مفيد لكل يعانون من فقر الدم، وهو من اللحوم الغنية بالأحماض الأمينية وتتواجد به بشكل متوازن".

الفرق بين لحوم الإبل والأبقار

قال طبيب الأسرة إن لحم الإبل غني بفيتامين ب 12، الضروري لعمليات النشاط والتمثيل الغذائي، وهو أفضل من لحم الأبقار، وأفضل أنواع اللحوم على مستوى الحيوانات.

الكوليسترول

واختتم الشهري حديثه، أن كل 100 جرام من لحم الإبل، تحتوي على 57 مللي جرام من الكوليسترول فقط، أما لحم الأبقار يحتوي على 74 مللي جرام.