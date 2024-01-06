تراند اليوم : "يا ويلهم من العقوبة والحوبة".. بالفيديو.. "إعلامي" يكشف عن صنفين بغيضين من الرجال والنساء

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي فهد العصيمي، عن نوعين بغيضين من الأزواج يجب أن يراجعوا حساباتهم، مضيفاً: "يا ويلهم من العقوبة والحوبة".

وقال خلال مقطع فيديو، أرفقه بتعليق "يا ويلهم من العقوبة والحوبة: "إن النوع الأول هو الزوجة اللي تقول لزوجها فجأة أنها تريد أن تصير حرة وتطلب الطلاق منه دون سبب.

وأضاف: "النوع الثاني هو الرجل اللي عايش مع امرأة مقدرة ويروح يتزوج عليها، ويخرب عيشته هو وأولاده عشان يسمع أفكار ناس ينصحونه".

واختتم: "هؤلاء احذروهم واحذروهن، هذه الفئات تفسد العلاقات الاجتماعية والحياة الزوجية المستقرة".