شكرا لقرائتكم علي الشهري تخصص في صيانة المركبات بالقوات البرية وافتتح ورشته بعد التقاعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - سرد الميكانيكي علي الشهري تجربته في افتتاح ورشته الخاصة بعد تقاعده من عمله في القوات البرية الملكية السعودية.

بعد التقاعد

وقال خلال تصريحات إلى قناة العربية اليوم الجمعة: إنه تخصص في صيانة المركبات أثناء عمله في القوات البرية الملكية السعودية، وبعد تقاعده افتتح ورشته الخاصة في منطقة جازان بعد خدمة 30 سنة ميكانيكا.

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حب الحركة

ولفت علي الشهري إلى أن أبرز ما دفعه إلى ذلك هو حبه للحركة، وعدم رغبته في الجلوس بالبيت، مع عشقه للميكانيكا وإشغال وقت الفراغ، مدللًا على قناعته بمقولة أن العمر مجرد رقم وأن حبه للمهنة يجعله يتغاضى عما قد يتعرض له أحيانًا من خسائر مادية.