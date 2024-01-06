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علي الشهري تخصص في صيانة المركبات بالقوات البرية وافتتح ورشته بعد التقاعد

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الرياض - محمد الوسيري - سرد الميكانيكي علي الشهري تجربته في افتتاح ورشته الخاصة بعد تقاعده من عمله في القوات البرية الملكية .

بعد التقاعد

وقال خلال تصريحات إلى قناة العربية اليوم الجمعة: إنه تخصص في صيانة المركبات أثناء عمله في القوات البرية الملكية السعودية، وبعد تقاعده افتتح ورشته الخاصة في منطقة جازان بعد خدمة 30 سنة ميكانيكا.

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حب الحركة

ولفت علي الشهري إلى أن أبرز ما دفعه إلى ذلك هو حبه للحركة، وعدم رغبته في الجلوس بالبيت، مع عشقه للميكانيكا وإشغال وقت الفراغ، مدللًا على قناعته بمقولة أن العمر مجرد رقم وأن حبه للمهنة يجعله يتغاضى عما قد يتعرض له أحيانًا من خسائر مادية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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