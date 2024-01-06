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شواطئ الجبيل ملاذ العائلات في الشتاء

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الرياض - محمد الوسيري - تشهد شواطئ مدينة الجبيل الصناعية في بداية العطلة الأسبوعية توافد العائلات من داخل الجبيل وخارجها، لقضاء أوقات ممتعة، وسط أجواء رائعة.

خدمات ترفيهية

زارت عدسة “واس” هذه الشواطئ التي تمتاز بالعديد من الخدمات الترفيهية المناسبة للأسرة، والتي تعد مقصداً سياحياً محفزاً لمختلف فئات المجتمع.

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وبينما تفترش العائلات الشواطئ الرملية يمارس غالبية الشباب والفتيات المشي على امتداد الواجهة البحرية لمدينة الجبيل الصناعية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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