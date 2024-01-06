شكرا لقرائتكم شواطئ الجبيل ملاذ العائلات في الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تشهد شواطئ مدينة الجبيل الصناعية في بداية العطلة الأسبوعية توافد العائلات من داخل الجبيل وخارجها، لقضاء أوقات ممتعة، وسط أجواء رائعة.

خدمات ترفيهية

زارت عدسة “واس” هذه الشواطئ التي تمتاز بالعديد من الخدمات الترفيهية المناسبة للأسرة، والتي تعد مقصداً سياحياً محفزاً لمختلف فئات المجتمع.

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وبينما تفترش العائلات الشواطئ الرملية يمارس غالبية الشباب والفتيات رياضة المشي على امتداد الواجهة البحرية لمدينة الجبيل الصناعية.