تراند اليوم : بالفيديو.. متحدث هيئة العقار يكشف تفاصيل قرار الدفع من خلال القنوات الرقمية .. ويوضح أنواع العقود الإيجارية المشمولة به

صحيفة الخليج 365: كشف متحدث هيئة العقار تيسير المفرج عن تفاصيل قرار الدفع من خلال القنوات الرقمية، موضحا أن القرار يشمل "العقود الإيجارية السكنية" فقط.

السداد الإلكتروني

وقال المفرج خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية : الترتيبات الخاصة بالدفع من خلال القنوات الرقمية في إيجار هي تأتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بوضع جميع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار حفظا لحقوق أطراف العمل الإيجارية وتعزيز مستوى الشفافية في العمليات العقارية والحد من عمليات الاحتيال فيها.

الدفع عن طريق المنصة

وتابع: الدفع عن طريق المنصة هو عملية إلكترونية سهلة جدا وتسهل على المستأجر سداد التزاماته عبر هذه القنوات والمستهدف فيها بالتحديد هي العقود الإيجارية السكنية فقط، والتجارية لا تدخل في هذا الموضوع لأنها مختلفة تماما في أطرافها واشتراطاتها.

وأشار المفرج إلى أن العقود الجديدة ابتداء من 15 يناير هي التي سيطبق عليها قرار الدفع من خلال القنوات الرقمية.