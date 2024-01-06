8 آلاف جولة رقابية على المنشآت الغذائية

وأشارت إلى أن هذه الجولات نتج عنها 4655 مخالفة، وإتلاف 12300 كجم، مع استمرار تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة من خلال مركز البلاغات 940.
كما قامت خلال الأسبوع الماضي بجولات رقابية على المنشآت المتعلقة بالغذاء بمحافظة قرية العليا، شملت زيارة 70 منشأة غذائية للتأكد من مدى امتثالها وتقيدها بالأنظمة والاشتراطات الصحية، نتج عنها مصادرة كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإنذار 12 منشأة لعدم تقيدها بالاشتراطات البلدية التي تمثلت في طرق إعداد وطهي وتقديم الطعام، واستيفاء الاشتراطات الصحية بدءًا بالمبنى وأماكن تحضير وإعداد الأطعمة والمستودعات والتجهيزات، والتقيد بالنظافة العامة للعاملين بها، إلى جانب الحصول على الشهادات الصحية التي تبين خلو العاملين من الأمراض السارية والمعدية.
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