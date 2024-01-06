تراند اليوم : بالفيديو.. مسؤول بوزارة البيئة يكشف سبب تحول لون عظام الدواجن إلى اللون البني أو الأسود بعد الطهي

صحيفة الخليج 365: كشف المشرف على الرقابة على مشاريع الدواجن بوزارة البيئة والمياه والزراعة سبب تحول لون عظام الدواجن إلى اللون البني أو الأسود بعد عملية الطهي.

وقال خلال لقاء له مع برنامج ياهلا المذاع على قناة روتانا خليجية: " الحركة الطبيعية للطيور بعد الذبح، هي رفرفة الأجنحة وحركة السيقان، وهذه الحركة تؤدي إلى تمزق في الأوعية الدموية، ووجود بقع دم في هذه المناطق وعند طهيها تتحول إلى اللون الأسود أو البني ونفهم أن ذلك مؤشر لسوء الجودة".

وأضاف:"لذلك يحرص الكثير من المستثمرين على الممارسات الجيدة قبل عملية الذبح لتهدئة الطيور لتقليل هذه الأمور".