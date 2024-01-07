صحيفة الخليج 365: كشف رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن قصة اعتذار الذكاء الاصطناعي له.

رأي الذكاء الاصطناعي وقال خلال لقاء له مع الإعلامي عمار تقي:" أنا ما أعرف في الذكاء الاصطناعي، وكان معي سكرتيري فراس متخصص في الكمبيوتر ويعرف الذكاء الاصطناعي، وطلبت منه يسأل الذكاء الاصطناعي :"ايش رأيك في تركي آل الشيخ؟ ".

شخصية مثيرة للجدل وأضاف:" الإجابة كانت تتضمن كلام كثير "صفحة"، ملخصه أنني شخصية مثيرة للجدل وصدامية". وتابع:" قلت لفراس قل له لا أسمح لك تقول هذا الكلام، أنا تركي آل الشيخ". ورد الذكاء الاصطناعي :"بالتاكيد أنت لست تركي آل آلشيخ، وإذا كنت أحد أصدقائه انصحه بألا يكون صدامي ومثير للجدل".

اعتذار الذكاء الاصطناعي وأردف:"قلت له لا.. أنا أقول لك للمرة الثانية أنا تركي آل الشيخ"، فقال :" إذا أنا اعتذر عن كل الكلام اللي قلته".

وأكمل:"نمت وصحيت ثاني يوم، وبدأت اجتماع مع الشباب، ودخل سكرتيري قبلي، وعندما دخلت وجدت جميع من في الاجتماع يضحكون، "قلت وشفيكم"، قالوا:" فراس يقول الذكاء الاصطناعي اعتذر لتركي آل الشيخ ".