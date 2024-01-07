تراند اليوم : بيان أمني بشأن القبض على 8 مقيمين ظهروا في محتوى مرئي بمشاجرة بالرياض.. والكشف عن جنسياتهم

صحيفة الخليج 365: قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، على 8 مقيمين ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.
صحيفة الخليج 365: قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، على 8 مقيمين ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.
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