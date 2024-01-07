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تراند اليوم : بالفيديو.. "باحث " يكشف عن 5 علامات تدل على أن الإنسان طيب زيادة عن اللازم ويكون ضحية للاستغلال

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صحيفة الخليج 365: كشف "أبو راكان" باحث في العلاقات الاجتماعية ، في مقطع فيديو عن خمس علامات إذا ظهرت على الشخص تعرف أنه إنسان طيب زيادة عن اللازم.

وقال أبو راكان في الفيديو : هناك خمس علامات إذا ظهرت عليك أعرف إنك طيب زيادة عن اللزوم ، وانتبه من ضعاف الإيمان والنفوس لا يستغلونك .

وتابع: أولا :السعي محاولا إرضاء الجميع وهذا مستحيل لأن رضا الناس غاية لا تٌدرك ، ومن يرضى عنك اليوم يزعل منك بكره.

وأضاف: ثانيا :يتنازل عن حقوقه الشرعية حتى لا يزعل منه أحدا ، ثالثا : تكرار الاعتذار دائما يبادر بالاعتذار حتى إذا لم يكن غلطان ، عليك أن تعلم أن أهم شيء رضا ربك وما يضر إذا رضى من في السماء وسخط من في الأرض .

وواصل : رابعا تقبل الأوامر : أي أنه لا يحاور ولا يناقش ينفذ على طول حتى إذا كان الأمر فوق طاقته .

واستكمل: خامسا وأخيرا العطاء والكرم حيث تكون الضريبة عليه هي الأكبر ، دائما يبادر بالدفع .. والله إن الطيب زيادة جوهرة في هذه الحياة لكن ليس في هذا الزمان ، لأنه يعتبر فرصة وفريسة سهلة لمرضى النفوس ليستغلونه.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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