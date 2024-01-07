شكرا لمتابعة خبر عن الأحساء في موسوعة جينيس لأكبر تجمع بشري في العالم لمرضى السكري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تسلّم وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، بعد أن حقق مركز ديابيتر المتخصص في علاج مرضى السكري من النوع الأول بمحافظة الأحساء الرقم القياسي، عن تواجد أكبر تجمع بشري بالعالم في وقت واحد لتوعية وتثقيف مرضى السكري بعدد بلغ 752 مستفيداً.

وثمّن “الجلاجل” جهود تجمع الأحساء الصحي الداعم لإستراتيجية الوزارة للحد من انتشار الأمراض المزمنة، ومعالجتها والتقليل من مضاعفاتها، مؤكداً اهتمام الوزارة بمتابعة الأمراض المزمنة، والعمل على خفض معدلاتها والإعاقة والوفاة، وصولاً إلى رفع جودة الخدمات العلاجية.

وأسهم تفعيل التجمع الصحي بالأحساء لبرنامج التحكم بالأمراض المزمنة في نموذج الرعاية الحديث‬ في إحداث نقلة نوعية في التحكم بالأمراض من خلال استحداث برنامج المدرب الصحي ومنسق الحالة وتطبيقات متابعة المرضى وتكوين 123 من الفريق الطبي متكامل التخصصات حيث ارتفع معها نسبة المتحكمين بمرض السكري من 37% في العام 2021 إلى 70% خلال العام 2023.

وسجّل “ديابيتر” التابع لتجمع الأحساء منذ تأسيسه في يناير عام 2020م نتائج عالمية، أبرزها تحسن مستوى السكر، وجودة الحياة للمرضى بنسبة 100%، ورفع رضى المستفيد إلى نسبة 100%، إضافةً إلى خفض نسبة التنويم للأطفال حتى 1%، مقابل 8% وهو المعدل العالمي، بطاقم طبي يضم كوادر وطنية ذات كفاءة عالية، لا يتجاوز عددها 14 شخصاً.

يذكر أن وزارة الصحة تحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية لمرضى السكري، وتعزيز الوعي الصحي بهدف خفض معدلات الإصابة والسيطرة على المرض، وذلك ضمن جهودها الهادفة لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وتطويرها، والإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي للوصول لمجتمع حيوي ونظام صحي شامل وفعال ومتكامل، يقوم على صحة الفرد والمجتمع، وفق رؤية المملكة 2030.