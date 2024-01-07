تراند اليوم : هل يتم استخدام مخلفات الدواجن المذبوحة في تغذية الدواجن؟.. بالفيديو: مسؤول بوزارة البيئة يجيب

صحيفة الخليج 365: علق المشرف على الرقابة على مشاريع الدواجن بوزارة البيئة والمياه والزراعة علي الجاسم، على سؤال "هل يتم استخدام مخلفات الدواجن المذبوبحة في تغذية الدواجن؟".

الريش أو الأحشاء

وقال الجاسم، خلال لقاء له ببرنامج "ياهلا": من المفاهيم الخاطئة والشائعة لدى العامة أنه الدواجن تغذى على مخلفات المجازر أو الريش أو الأحشاء.

مخلفات الدواجن

وأضاف: كل مخلفات الدواجن تذهب في المسالخ إلى معامل، ويتم التعامل معها بشكل دقيق جداً وتتعرض لدرجة حرارة عالية ثم تتحول هذه المخلفات إلى بودرة وبروتين ويتم تصديرها إلى خارج المملكة ويستفيد منها في اتجاهات عديدة.

الذرة أو فول الصويا

وتابع: لا يتم استخدام هذه المخلفات في تغذية الدواجن داخل المملكة، موضحا أن الدواجن تغذى على الذرة أو فول الصويا كمصدر للبروتين الحيواني لها.