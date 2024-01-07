تراند اليوم : بعد مزاعم " القطة موّتتها".. مصر: تفاصيل مقتل طفلة بطريقة بشعة والتحقيقات تكشف مفاجأة

صحيفة الخليج 365: كشفت الأجهزة الأمنية في مصر ملابسات مقتل طفلة رضيعة على يد والدتها، بعدما اتهمت الأم قطة بالتسبب في وفاتها.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية تلقت بلاغا من أهالي قرية الخضيري التابعة لمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية شمال البلاد، يفيد بمقتل رضيعة، حيث أكدت الأم أن قطة نهشت رقبة صغيرتها البالغة من العمر 6 شهور وتسببت بوفاتها.

وتبين من معاينة جثمان الرضيعة أنها مذبوحة من رقبتها وغارقة في دمائها، وبتضييق الخناق على الأم اعترفت أنها وراء ذبح رضيعتها لإصابتها بمرض نفسي وسبق احتجازها للعلاج في أحد مستشفيات الأمراض النفسية.

وخلال التحقيقات اعترف الزوج أن زوجته التي أنجب منها 3 أبناء أصغرهم الرضيعة الراحلة تعاني من مرض نفسي منذ عام ونصف، وكانت تداوم على التشاجر مع جميع أفراد الأسرة وبدون أسباب أو مبررات، مشيرا إلى أنه قام بعرضها على أحد الشيوخ الذي أكد إصابتها بالسحر.

تم القبض على الأم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.