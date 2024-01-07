تراند اليوم : بالفيديو.. العقيل يكشف موعد عودة الأجواء الدافئة.. وأقل منطقة سجلت درجة حرارة في المملكة

صحيفة الخليج 365: قال محلل الطقس في مركز الأرصاد، عقيل العقيل، إن الشتاء هذا العام دافئ وممطر، وهو ما تشهده مناطق المملكة.

وأضاف، في حديثه عبر قناة الإخبارية: "الأجواء باردة لكن لم نرصد محطة واحدة وصلت درجات حرارتها إلى الصفر أو ما دون ذلك".

وتابع: "دفء الأجواء سيعود نهاية الأسبوع مع تحول اتجاهات الرياح، وسيكون هناك عودة مرة أخرى لهطول الأمطار".

وزاد إن درجة الحرارة في الرياض الآن 13 درجة مئوية، بينما سجلت طريف أقل درجة في المملكة، بواقع 5 درجات مئوية، تليها رفحاء 7 درجات، ثم عرعر 8 درجات مئوية.

وواصل العقيل تصريحاته، أن فرص الأمطار تقل شمال وشرق ووسط المملكة، وتكثر على المرتفعات الغربية والجنوبية.

واختتم حديثه أنه من المتوقع انتشار الضباب في ساعات الصباح الباكر وهدوء حركة الرياح وارتفاع الرطوبة، مع عودة هطول الأمطار على معظم المناطق بداية من الأسبوع المقبل. ​​​​​