900 مخالفة بيئية بمحمية الإمام

ضبطت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية من خلال فرق الرقابة البيئية أكثر من 900 مخالفة بيئية خلال عام 2023، وذلك في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.

الفحم المحلي

أوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات المضبوطة تمثلت في الرعي بدون تصريح، التخييم غير المصرح، دهس الغطاء النباتي، وإشعال النار في الأماكن غير المخصص لها، وحيازة وتخزين الحطب والفحم المحلي، مبينةً أن فرق الرقابة البيئية قامت بجولات ميدانية لرصد المخالفات تجاوزت 5400 جولة بمسافة مقطوعة بالمركبات تقدر بأكثر من مليون كيلومتر في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.

تحقيق المستهدفات

تعمل الهيئة مع الجهات ذات العلاقة على تطبيق نظام البيئة ولائحته التنفيذية، والحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، وتولي المملكة اهتماماً كبيراً في حماية البيئة والمحافظة عليها، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية التي تسهم بتعزيز الاستدامة البيئية.

وأكدت الهيئة أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بحق مخالفي لأنظمة الرعي والصيد والاحتطاب، مشددةً على أهمية الالتزام بالأنظمة البيئية، والتعامل الأمثل مع البيئة ومكوناتها لضمان استمرارية واستفادة الأجيال القادمة من ثرواتها الطبيعية.