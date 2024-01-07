قانوني يكشف عن عقوبة إطلاق النار في الاحتفالات والمناسبات

حذر المستشار الشرعي المحامي سعد بن منصور العبنق، من خطورة إطلاق النار في الهواء أثناء الاحتفالات والمناسبات، مؤكدًا أن ذلك يعد مخالفة لنظام الأسلحة والذخائر، وعقوبتها السجن لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.

وقال العبنق، إن هذه العادة قد تؤدي إلى إصابة أحد الأشخاص، وتتسبب في مأساة، كما أنها تمثل تهديدًا للأمن والسلام العام.

وأوصى العبنق، بضرورة الاحتفال بالزواجات والمناسبات بطريقة آمنة لا تعرض حياة الآخرين للخطر، مؤكدًا أن المجتمع السعودي مجتمع متماسك ومتكاتف، يجب عليه الالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة.