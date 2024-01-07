شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما سيحدث لجسمك عند مضغ العلكة الخالية من السكر.. مفاجأة لن تتوقعها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يتناول الكثير من الأشخاص العلكة للتسلية، لكنهم لا يعلموا أن للعلكة الخالية من السكر فوائد عديدة للجسم وقد تكون مفاجأة.

هل تعاني من سرعة القذف حسنا اليك الحل المثالي لزيادة المدة وتضخيمه

تخلص من الضعف الجنسي واحصل على قوة مضاعفة

لذا سنقدم لك في هذا المقال ما هي فوائد العلكة الخالية من السكر، ومنها:

1. تحسن التركيز والذاكرة

وجد أن العلكة تعزز من الأداء العقلي ووظائف الإدراك، مثل: التركيز، والذاكرة، وأوقات رد الفعل، حيث أن مضغ العلكة يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، وهذا بدوره يزيد من كمية الأكسجين المتاحة للدماغ، مما يعزز الذاكرة والأداء المعرفي.

2. تحسن اليقظة

حيث يعتقد أن حركة مضغ الفك تحفز الأعصاب وأجزاء من الدماغ المرتبطة بالاستثارة، بالإضافة إلى زيادة تدفق الدم، مما قد يساعد الأشخاص على الشعور باليقظة أو الاستيقاظ لفترة أطول.

3. تقلل من الإجهاد والقلق

من فوائد العلكة الخالية من السكر أنها قد تساعد على تخفيف الطاقة العصبية وتزيد الشعور بالهدوء، حيث وجد أن مضغ العلكة يساعد على التقليل من هرمون التوتر، والكورتيزول، اللذان يتم إطلاقهما كرد فعل من الجسم لحالات الانفعال.

4. تقلل من الحرقة والارتجاع المريئي

بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من الارتداد المريئي والحرقة، فإن مضغ العلكة بعد تناول وجبات الطعام قد يساعد في التقليل من الحمض في المريء، وذلك من خلال زيادة إنتاج اللعاب الذي يزيل الحمض بسرعة أكبر.

5. تنعش النفس

من فوائد العلكة الخالية من السكر ومنكهة بالنعناع بشكل خاص أنها تنعش رائحة الفم، وتخلصه من الرائحة الكريهة إن وجدت.

6. تساعد المدخنين بالإقلاع عن التدخين

إن مضغ العلكة يساعد على التخفيف من الرغبة الشديدة للفم على تدخين السجائر.

7. تخفف من جفاف الفم

هناك فائدة أخرى للصحة الفموية من مضغ العلكة الخالية من السكر، وتشمل مقاومة جفاف الفم.

8. تخفف من ألم الأذن أثناء رحلات الطيران

من فوائد العلكة الخالية من السكر أنها تخفف ألم الأذن الناتج من تغيرات ضغط الهواء أثناء الإقلاع والهبوط على متن طائرة.