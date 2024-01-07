شكرا لمتابعة خبر عن تجمع القصيم الصحي: تشغيل مركز شرق الفايزية مناوب للرعاية العاجلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن تجمع القصيم الصحي عن تشغيل مركز الرعاية الصحية الأولية بشرق الفايزية كمركز رعاية صحية عاجلة “مناوب” للفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة الـ 12 من منتصف الليل، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع.

وأفاد التجمع، أن عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية ببريدة التي تعمل بنظام المناوبة بلغ 5 مراكز صحية وهي مراكز الشقة والضاحي وشرق الفايزية التي تقدم خدماتها للمراجعين لمدة 16 ساعة، في حين تستمر مناوبة مركزي الإسكان والسادة الصحيين في المناوبة واستقبال المرضى لمدة 24 ساعة متواصلة طوال أيام الأسبوع.

وأكد تجمع القصيم الصحي أن قرار اعتماد تشغيل مركز شرق الفايزية الصحي كمركز رعاية عاجلة” مناوب” جاء بعد استيفاءه للمتطلبات اللازمة وتجهيزه بكافة احتياجاته من الطواقم الطبية والفنية والإدارية لخدمة المستفيدين على أكمل وجه في عددٍ من العيادات العامة وأقسام الطوارئ والأشعة والمختبر بالمركز الصحي.

وبيّن التجمع أن الهدف من تشغيل بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية المؤهلة كمراكز رعاية عاجلة مناوبة هو تخفيف الضغط على المستشفيات العامة والمراكز الطبية التخصصية خلال الفترة المسائية، وجعل الخدمة الصحية متاحة للجميع في مختلف الأوقات بمقار سكنهم ومحال إقامتهم.