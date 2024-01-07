شكرا لقرائتكم آل الشيخ ينعى مؤذن الجامع الكبير بالرياض : صاحب سيرة عطرة وخلق رفيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الشيخ منصور بن محمد آل مزيد مؤذن الجامع الكبير في الرياض.

وقال آل الشيخ : ببالغ الأسى والحزن تلقيت نبأ وفاة الشيخ منصور بن محمد آل مزيد مؤذن جامع الإمام تركي بن عبدالله (الجامع الكبير) في وسط مدينة الرياض، رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له وجزاه الله كل خير على ما قدّم، فقد كان رحمه الله صاحب سيرة عطرة، وخلق رفيع، أفنى حياته في رفع الأذان سنوات طويلة.

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