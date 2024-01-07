شكرا لمتابعة خبر عن خبير مناخي : موجة برد قوية نهاية الأسبوع الحالي على عدة مناطق بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني أن تشهد مناطق الشمال والشمال الغربي للمملكة موجة برد قوية.

وقال الجهني “متوقع بإذن الله تعالى أن نشهد موجة برد قوية نهاية الأسبوع الحالي، قد تلامس عدة مناطق الصفر المئوي، تتركز على الشمال والشمال الغربي”.

وأضاف الجهني “يسبق موجة نهاية الأسبوع، موجة برد تبدأ من هذه الليلة، تتركز على الشمال والشمال الشرقي، وتصل إلى 5 درجات”.